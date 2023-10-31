В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала

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Украинские войска на ореховском направлении Запорожской линии фронта потеряли наступательный потенциал, из-за чего противник начал ротацию. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов изданию РИА Новости.
«Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал», — заявил Рогов.Он также заявил, что ВСУ в ближайшее время смогут только обороняться, а не пытаться наступать.
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