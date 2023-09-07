В Запорожской области уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300ПС

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ВС РФ уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.
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Екатерина Коршунова