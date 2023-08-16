В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

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В Запорожской области ввели выплаты за уничтоженную западную технику, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».
«Ребята наши из «Корнетов» подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег и так и будет», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Он также отметил, что уничтоженная техника пригодится региону в качестве металлолома.
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