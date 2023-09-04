В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов

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В Запорожской области сотрудниками ФСБ и МВД задержан изготовитель взрывных устройств для диверсионной украинской группы, действовавшей по заданию военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - цитирует ТАСС сообщение ЦОС.
Сотрудники ФСБ и МВД выяснили, что мужчина изготовил и передал украинским диверсантам несколько взрывных устройств, которое они впоследствии использовали для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области. При этом уточняется, что члены украинской ДРГ были задержаны ранее.
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