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Рогов заявил об использовании ВСУ тактики мелких порезов в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украинские Вооруженные силы (ВСУ) начали использовать стратегию маломасштабных схваток и волновых атак на фронте в Запорожской области, передает ТАСС.
Рогов подробно описал, что ВСУ применяют стратегию мелких наступлений и последовательных атак.
Рогов подробно описал, что ВСУ применяют стратегию мелких наступлений и последовательных атак.
«Одна волна за другой, так называемые „мясные атаки“, когда подходит военная техника, высаживаются новые силы, затем техника возвращается, забирает еще одну группу и снова их высаживает на передовую», — отметил он.Ранее офицер запаса Петр Павелка заявил, что украинцы, которых призвали в ряды ВСУ против их воли, не проявляют во время тренировок в Польше должного рвения.
Артем Кузьмин