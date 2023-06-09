В Запорожской области создали народное ополчение

Фото: Фотобанк Московской области
По его словам, первые участники, которые приняли присягу, будут патрулировать населенные пункты совместно с комендатурой и правоохранителями.
«Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона», - подчеркнул Балицкий.Напомним, некоторое время назад глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на территории Запорожской области вновь идет бои.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Аксенов допустил корректировку целей СВО.