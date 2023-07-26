Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Российские силы укрепили оборонную линию у обмелевшего Каховского водохранилища вдоль Днепра в Запорожской области, сообщили глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По его словам, российское командование четко понимает опасность преступных действий со стороны режима Зеленского. Однако, сейчас ВС РФ полностью готовы к обороне.
Читайте также:
В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
Марочко: На Украине возбудили уголовное дело по факту хищения оружия
«Ночной кошмар»: В Китае раскрыли, что еще долго будет преследовать украинцев по ночам
Евгения Парфентьева