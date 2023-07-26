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В Запорожской области укрепили оборонительную линию вдоль Днепра

Рогов: ВС РФ укрепили линию обороны у обмелевшего Каховского водохранилища
26 июля 2023, 09:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силы укрепили оборонную линию у обмелевшего Каховского водохранилища вдоль Днепра в Запорожской области, сообщили глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, российское командование четко понимает опасность преступных действий со стороны режима Зеленского. Однако, сейчас ВС РФ полностью готовы к обороне.


Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины разработали новую подлую тактику – они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атаку. ВСУ уже трижды попытались атаковать российских военных таким образом, однако, все три попытки оказались безуспешными, заключил Рогов.

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#Рогов
#Днепр
#ВСУ
#Каховское водохранилище
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ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий: ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
26 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Three Spots

Сегодня с раннего утра Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую линию обороны в Запорожской области, написал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Глава региона добавил, что за минувшие сутки украинские боевики 36 раз попытались обстрелять близлежащие населенные пункты на Запорожском направлении. 

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#Балицкий
#Запорожская область
#ВСУ
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Киев перебрасывает опытные подразделения в район Кременной
NYT: Украинское командование перебрасывает опытные подразделения в район Кременной для укрепления обороны
26 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Киев перебрасывает опытные подразделения в район города Кременная для укрепления оборонительной линии, пишет газета The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», - прокомментировали ситуацию в издании.

Собеседник газеты – командир одного из подразделений ВСУ, заявил, что ситуация в районе Кременной крайне тяжелая для Украины. Он вспомнил, что еще в январе участвовал в наступательное операции, в результате которой украинцы продвинулись к Кременной. Сейчас же эти позиции уже утрачены, а сам командир потерял часть легкого.

Командир также пожаловался, что в начале СВО в его роты было 160 солдат. Сейчас же он вынужден сражаться всего с восемью бойцами. 

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В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
Депутат Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
26 июля 2023, 08:59

Фото: iStock/Alexyz3d

В России необходимо создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Вооруженным силам Украины, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».
Напомним, в четверг 7 июля российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную ракету Storm Shadow. Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это - «нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры».  

«Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов», - прокомментировал ситуацию Шеремет.  

По словам депутата, с высоким технологическим потенциалом России, воссоздать такие ракеты не составит труда. При том, что на Западе Storm Shadow считают «чудо-оружием».

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Украинцы воруют у самих себя
Марочко: На Украине возбудили уголовное дело по факту хищения оружия
26 июля 2023, 08:24

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов. Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

По словам эксперта, пропажу обнаружили, когда нести службу приняли мобилизованные украинцы. Для новобранцев зарезервировали на складах оружие, в том числе и западное. Однако, военнослужащие выяснили, что зарезервированное вооружение отсутствует на месте. Пропажи так и не нашли, заключил Марочко.  

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#Оружие
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«Ночной кошмар»: В Китае раскрыли, что еще долго будет преследовать украинцев по ночам
CGTN: Кассетные боеприпасы станут ночным кошмаром украинцев
26 июля 2023, 07:55

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Американские поставки кассетных боеприпасов Киеву превратятся в ночные кошмары украинцев, которые будут преследовать их долги годы, заявил Синь Пин на китайском телеканале CGTN.
«Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир», - прокомментировал ситуацию Пин.

Обозреватель напомнил, что кассетные боеприпасы – крайне опасное оружие, несущее угрозу для жизней мирного населения. Их применение станет «ночным кошмаром» для солдат Вооруженных сил Украины.  

При этом, отметил Пин, американских чиновников совершенно не волнуют жизни простых граждан Украины. Не в их интересах быстро и мирно завершить российско-украинский конфликт, всеми своими поступками они упорно настаивают на эскалации.  

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#Пин
#Китай
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#ВСУ
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Западные страны так и не смогли договориться об обучении пилотов ВСУ управлению F-16
Politico: На Западе пока не достигли договоренности об обучении украинских пилотов управлению F-16
26 июля 2023, 07:20

Фото: iStock/bbevren

Вашингтон и его союзники так и не пришли к единому мнению по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому отправка самолетов Киеву задерживается, пишет газета Politico.
«Западным партнерам лишь предстоит достичь договоренностей относительно плана подготовки украинских летчиков к полетам на обещанных истребителях», - прокомментировали ситуацию источники СМИ.  

Коалицию из 11 государств, которые обязались предоставить Киеву летательные аппараты, возглавляют Дания и Нидерланды. Однако, ни одна из этих стран пока публично не объявила о намерениях передать ВСУ F-16.  

Союзники даже не определились с местом и временем проведения обучения. Предполагается, что обучать украинцев будут в Аризоне (штат США), или же американских пилотов отправят обучать ВСУ на европейский континент.  

При этом, в Politico отметили, что американская компания уже начала принимать на работу отставных военных летчиков, которые и будут обучать будущих пилотов истребителей. 

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#Истребители
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Первая танковая армия отбросила продвижение ВСУ на купянском направлении
В Минобороны России рассказали об уничтожении до взвода живой силы ВСУ возле Стельмаховки
26 июля 2023, 06:54

Фото: сайт Минобороны РФ

Танки группировки «Запад» уничтожили взвод живой силы украинской армии и бронемашин «Хаммер» на Купянском фронте. Об этом сообщил глава пресс-центра формирования полковник Сергей Зыбинский в интервью агентству РИА Новости.
«В оборонительной зоне первой танковой армии, используя огонь из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б", был нанесен удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады в окрестностях населенного пункта Стельмаховка», — подтвердил Зыбинский.
Кроме того, артиллерия «Запада» смогла уничтожить французскую самоходную артустановку «Цезарь» возле Песчаного, минометную группу около Кисловки и пункт боевого снабжения противника в районе Крахмального в ходе контрбатарейной борьбы.

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Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России
Times: наемник из Британии на Украине готов был сдаться русским во время атаки на Днепре
26 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/Delpixart

Британский наемник Гарри Роу, принимающий участие в военных операциях на украинской территории, рассказал о неожиданной атаке российских вооруженных сил на острове в реке Днепр. Как он сообщил, один из его товарищей по оружию был готов сразу после боестолкновения сдаться противникам, информирует Times.
Разведгруппа, в которую входили наемники из Великобритании, США и Австралии, засела в доме, в который российские военные запустили дымовые и газовые гранаты. Чтобы избежать удушения, наемники выбежали на крышу здания и отступили к берегу. Там раненых эвакуировали на катерах и отправили в госпиталь.

Как утверждает издание, еще во время обстрела один из соратников Роу укрылся на полу, свернувшись клубком, и готовился капитулировать перед российскими военными.

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Минобороны: Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24
Чехов сообщил, что стрелок-зенитчик группировки «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВСУ
26 июля 2023, 05:43

Фото: iStock/castigatio

Стрелок-зенитчик группировки ВС РФ «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВС Украины из ПЗРК «Игла». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
По словам собеседника агентства, бойцы «Востока» при выполнении боевых задач проявляют мужество и героизм.

Чехов отметил в качестве примера командира мотострелковой роты танковой бригады капитана Альберта Юнусова, который благодаря своему профессионализму поспособствовал ликвидации более десятка боевых бронированных машин и танков ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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