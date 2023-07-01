В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пятеро детей

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ВСУ обстреляли город Токмак
РИА Новости пишет, что один человек погиб, а также пятеро детей пострадали во время обстрела ВСУ Токмака.
Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь.
По данным оперативных служб Запорожской области, город обстреляли 1 июня из натовской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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Мария Фирсова