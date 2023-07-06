В Запорожской области выявлены и нейтрализованы три группы украинских диверсантов

Фото: istock/vadimrysev
На линии соприкосновения в Запорожской области обнаружены и обезврежены три группы украинских диверсантов, сообщил руководитель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что диверсанты были активны в районе населённых пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, что находится на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях.
Он также добавил, что диверсанты были обнаружены и обезврежены.
Читайте также:
На границе с Белгородской областью уничтожены диверсанты
Диверсанты пытались поджечь релейные шкафы на станции «Владыкино» в Москве
Рядовой Рыжкович на БМП разгромил группу диверсантов
«Деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) была прекращена», — написал Рогов.
Читайте также:
На границе с Белгородской областью уничтожены диверсанты
Диверсанты пытались поджечь релейные шкафы на станции «Владыкино» в Москве
Рядовой Рыжкович на БМП разгромил группу диверсантов
Артем Кузьмин