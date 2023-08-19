В Житомирской области повредили объект инфраструктуры

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Ночью на Украине объявляли воздушную тревогу
Глава военной администрации региона Виталий Бунечко сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области, после чего возник пожар.
Ночью на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Виннице, Львове и Житомире.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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«Житомирская область, один из объектов инфраструктуры области. Возник пожар, который был локализован», - заявил Бунечко, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Мария Фирсова