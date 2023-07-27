В Житомирской области прогремело несколько взрывов

Фото: iStock/Irik_Bikmukhametov
Несколько взрывов произошло в Житомирской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одессе прозвучало несколько взрывов
По всей Украине ревут сирены воздушной тревоги
Артем Путинцев