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В Житомирской области прогремело несколько взрывов

27 июля 2023, 04:19

Фото: iStock/Irik_Bikmukhametov

Несколько взрывов произошло в Житомирской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Кроме того, сигнал воздушной тревоги был объявлен еще в нескольких областях Украины: Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Хмельницкой. В последней, кроме того, еще сохраняется также и опасность артобстрела. Звучат сирены также и в подконтрольных официальной Украине частях Херсонской области и Запорожья.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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ВС России уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области
Российские войска уничтожили американские БМП Bradley ВСУ в Запорожской области
27 июля 2023, 04:33

Фото: iStock/huettenhoelscher

Военные 58-й армии Южного военного округа ВС России ликвидировали несколько БМП Bradley, переданных Киеву США, в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, солдаты ВС Украины за последние сутки попытались атаковать село Работино, но российские военные успешно отразили наступление. При этом барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены вооружение и техника противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#техника
#вооружение
#солдаты
#сво
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Николаевское подполье дало новые данные о российских ударах по расположению наемников
27 июля 2023, 03:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Активист николаевского подполья сообщил, что в результате ударов возмездия ВС РФ за теракт на Крымской мосту ликвидированы от четырех мест расположения западных наемников. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракета прилетела по курорту Коблево. Также были попадания в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел». До этого было попадание по гостинице «Ингул», — передает РИА Новости слова подпольщика.

Он отметил, что солдаты ВСУ после попадания оперативно перекрыли дорогу к месту разбитого расположения украинских боевиков. Они не стали разбирать завалы, так как опасались повторного удара.

Активист также рассказал о подробностях удара по расположению иностранных наемников в гостинице «Ингул». Он добавил, что удар был совершен 20 июля, однако завалы долго не разбирались. Оцепление сняли 21 июля около 12:00.

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Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ

В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»

#солдаты
#всу
#удар
#сво
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В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
27 июля 2023, 01:15

Фото: iStock/ioanna_alexa

В двух областях Украины — Харьковской и Николаевской — прозвучали сирены воздушной тревоги, свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Также известно о том, что предупреждение о воздушной тревоге действует и на территории Херсонской области в той ее части, которая сейчас находится под контролем официального Киева.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
#воздушная украина
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Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ
26 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/vadimrysev

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил об отправке 1700 ударных и разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках госпрограммы «Армия дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Отправляем на фронт 1700 беспилотников. <...> "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели», — написал Фёдоров.

Ранее министр рассказал в интервью для Washington Post, что российские войска уничтожают до тысячи украинских беспилотников каждый месяц. Другие же подсчеты, по его словам, увеличивают эту цифру до 10 тыс. БПЛА ежемесячно.

При этом Фёдоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект, хотя и отметил, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем.

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#украина
#бпла
#министр
#всу
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В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»
26 июля 2023, 22:56

Фото: iStock/inga

В Зоне спецоперации в боевых действиях за Клещеевку погиб боец группы операторов беспилотных летательных аппаратов и автор Telegram-канала «Карлссон». Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что погибший боец служил добровольцем в спецназе «Ахмат».

«Сегодня 26 июля выполняя боевую задачу погиб Карлсон. Просим за него молитв. Царствие небесное. Быть воином - жить вечно!» - сообщают его товарищи.

Ранее также стало известно, что при исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

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#спецоперация
#СВО
#боец
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В США заявили, что новое контрнаступление ВСУ приведет к их краху
Полковник Макгрегор: новое наступление ВСУ приведет к их полному разгрому
26 июля 2023, 22:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Если украинские военные продолжат свое контрнаступление, то они могут потерять большую часть живой силы и техники. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что даже украинские военные уже начинают признавать невозможность продолжения контрнаступления ввиду огромных потерь. Таким образом, по словам полковника, численность ВСУ сейчас слишком мала, чтобы продолжать попытки прорыва российской обороны.

Макгрегор также объяснил, что провальное украинское контрнаступление спровоцировало постепенное продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что президент России Владимир Путин в отличие от лидеров других стран не стремится к эскалации конфликта, а наоборот пытается избежать её.

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#ВСУ
#контрнаступление
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В Минобороны Украины раскрыли подробности обучения ВСУ в Испании
Министр обороны Украины Резников рассказал, чему ВСУ учатся в Испании
26 июля 2023, 20:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл подробности обучения украинских военных в Испании, он уточнил, что оно проходит в городе Толедо, а занятия проходят по трем направлениям.
По его словам, украинские военные обучаются в тренировочном центре в испанском городе Толедо. Там их обучение проходит по трем направлениям.

«Планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию», - уточнил Резников.

Ранее власти Испании заявляли, что могут обучить порядка двух тысяч украинских военных. В стране имеются для этого все ресурсы.

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#Испания
#Украина
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Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову
26 июля 2023, 20:23

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, что целью ракетного удара ВС РФ в среду 26 июля был Староконстантинов в Хмельницкой области.
По словам Юрия Игната, в Староконстантинове произошло три серии взрывов.
 
Там находится аэродром и базируются украинские Су-24М, совершающие запуски ракет Storm Shadow. Данных о том, какой ущерб нанесён военным объектам ВСУ в результате удара, пока нет.
 
Масштабная воздушная тревога на Украине продолжается уже более 2 часов.
 
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#Хмельницкая область
#ВСУ
#СВО
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В Киеве прогремел мощный взрыв
26 июля 2023, 20:08

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в столице Украины - Киеве. Об этом сообщают украинское издание «Клименко тайм»
«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что воздушная тревога в Киеве звучит уже более двух часов. Станции киевского метро «Арсенальная», «Крещатик» и «Выдубичи» работают в режиме укрытия.

Также сообщается, что в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской областях также зафиксированы взрывы, также работает ПВО. При этом воздушные силы Украины предупреждали о полете российских ракет «Кинжал» в сторону Киевской области. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела целая серия мощных взрывов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил данную информацию.

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#взрыв
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