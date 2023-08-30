В Житомирской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

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Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о пожаре после серии взрывов на объекте инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Подробностей о том, какой именно объект инфраструктуры был уничтожен, Бунечко не привел. Он сообщил, что причиной возгорания стали упавшие обломки беспилотника. В настоящее время, возгорание локализовано.
Ранее, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии ночных взрывов в столице. Он также заявил об объявлении воздушной тревоги в ряде районов Украины.
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Анастасия Крестьянова