В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

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Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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