В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»

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В Зоне спецоперации в боевых действиях за Клещеевку погиб боец группы операторов беспилотных летательных аппаратов и автор Telegram-канала «Карлссон». Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что погибший боец служил добровольцем в спецназе «Ахмат».
Ранее также стало известно, что при исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.
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«Сегодня 26 июля выполняя боевую задачу погиб Карлсон. Просим за него молитв. Царствие небесное. Быть воином - жить вечно!» - сообщают его товарищи.
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Элина Позднякова