В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский

Фото: i
В зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. Об этом сообщает ИА Новороссия.
Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов.
23 ноября Борис Максудов умер от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет.
Читайте также:
В Москве задержали военного, который приехал прогуляться по столице
Телеканал 1+1 рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ
В Москве попрощались с военкором Борисом Максудовым
Элина Позднякова