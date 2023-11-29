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В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский

29 ноября 2023, 16:55
Фото: i

Фото: i

В зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. Об этом сообщает ИА Новороссия.

По предварительным данным, 28 ноября он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области во время выполнения боевой задачи. У него осталась жена и двое сыновей. Ему было 55 лет.

Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов.

23 ноября Борис Максудов умер от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет.

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#боеприпас
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#всу
#ранение
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На Украине отвергли идею о проведении переговоров с Россией
Подоляк отверг проведение мирных переговоров между Россией и Украиной
29 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Diy13

Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В своём Telegram-канале он написал, что Украина не рассматривала возможность проведения мирных переговоров ни в феврале-марте 2022 года, ни тем более в настоящее время. 

По его словам, никаких переговоров о мире не было и быть не могло. 

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что страна не пойдёт на перемирие, если не будут выплачены репарации со стороны России. Она подчеркнула, что никто, кроме Москвы, не будет выплачивать эти средства. 

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#украина
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#спецоперация
#политика
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В США предрекли гибель украинскому роду из-за беременных на фронте
Джонсон: будущее Украины под угрозой из-за огромных потерь в рядах ВСУ
29 ноября 2023, 16:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Будущее Украины ставят под угрозу огромные потери в рядах ВСУ. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон. 
 
Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет. 
 
Джонсон рассказал, что прежде один из украинских телеканалов выпустил в эфир информацию о погибших военных. Более миллиона убитых и пропавших без вести из числа украинских солдат. Киевские власти «сошли с ума» и потребовали немедленного отзыва отчета о потерях в рядах ВСУ, который просочился на телеканал. 

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#эксперт
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#всу
#вс рф
#беременные женщины
#сво
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В Верховной раде снова раскритиковали главкома ВСУ Валерия Залужного
Депутат Рады Безуглая раскритиковала Залужного за статьи в Economist
29 ноября 2023, 15:58

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вновь раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях.
Безуглая упрекнула Залужного в том, что он публикует статьи в издании Economist. По её словам главнокомандующий многого недоговаривает украинцам, при этом в беседе с иностранцами в СМИ раскрываются новые неожиданные подробности. 

Депутат призвала генерала открыто выступить перед украинцами и рассказать им о действительном ходе дел, а не давать интервью западным изданиям. 

Также Безуглая задала Залужному несколько вопросов, в частности о том, почему военным не предоставляют новую технику, почему неподготовленных солдат пускают в штурм.

По словам политика, необходимо оценивать военные шансы, а не рейтинги. Если же происходит ровно наоборот, то это негативно сказывается на возможностях ВСУ и на исходе конфликта. 

Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку, поскольку он не смог подготовить план боевых действий на предстоящий год. 

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#валерий залужный
#украина
#всу
#спецоперация
#интервью
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В Ростовской области ПВО сбила украинский беспилотник
Минобороны: в Ростовской области сбит беспилотник ВСУ
29 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Ростовской область противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, украинский БПЛА был ликвидирован в небе над Ростовской областью.

Ранее в Минобороны также сообщали, что силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. 

Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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#рф
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В Херсонской области погибли четверо полицейских после обстрела ВСУ
29 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ещё пять полицейских получили тяжёлые ранения после обстрела ВСУ села Юбилейное в Херсонской области.
Mash сообщает, что украинские военные производили обстрел из американской РСЗО Himars. Один из снарядов достиг двухэтажного здания, где временно расположилось ОМВД России «Новокаховский».

21 человек получил ранения — четверо из них скончались на месте, пять —экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё 12 оказали помощь на месте. 

В результате прилёта повреждения получили шесть служебных авто.

Сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек.

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#украина
#новости
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Российские истребители сбили украинский МиГ-29
МО РФ: истребительная авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
29 ноября 2023, 14:47

Фото: iStock/TebNad

Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ также перехватили противолокационную ракету HARM американского производства и уничтожили военный самолёт Су-25. Кроме того, российские бойцы перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS. 
 
Прежде сообщалось, что украинские силы продолжают наносить удары с использованием вооружения западного производства по территориям России. 26 ноября ПВО зафиксировала и уничтожила два самолета противника. Боевые воздушные суда были уничтожены над Херсонской областью.  

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#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#удар
#пво
#истребитель
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Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР
29 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Поимом этого, за минувшие сутки российские военные отразили три атаки штурмовых групп, уничтожили пять танков и 12 бронемашин, а также ликвидировали до 250 бойцов Вооруженных сил Украины. 

Ранее в сети появилось видео, на котором российский снайпер, который на протяжении четырёх суток выжидал появление врага, ликвидирует его одним выстрелом за пару секунд. 

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#военные
#вс рф
#днр
#сво
#всу
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В организме жены Буданова обнаружили ещё одно ядовитое вещество
В организме жены Буданова обнаружили ртуть
29 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/sudok1

Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами.
«МК» пишет, что, по данным журналистов, анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть.
Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.

Украинские власти подозревают Кремль в причастности к попытке отравления. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «это привычное обвинение», и что «Украина во всем обвиняет РФ». 

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, о том что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами. Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.

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#всу
#украина
#новости
#политика
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Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии
29 ноября 2023, 13:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал силу Вооруженных сил РФ, в интервью для газеты Mundo.
«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем», - прокомментировал ситуацию фон Зандрарт.

По его наблюдениям, Вооруженные силы РФ делают упор на артиллерию, а также плотную концентрацию пехоты. 

Ранее американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг, в котором российская армия заняла первое место, как самая сильная в мире. В этом опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. При этом, второе и третье место занимают Вооруженные силы США и КНР.

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#армия
#вооружённые силы рф
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