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В зоне СВО испытают новый композитный дрон-камикадзе «БАС-80»

18 сентября 2023, 05:42
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», полностью собранные из композитных материалов, готовы к отправке для испытаний в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», — сказал журналистам Дудоров.

Благодаря использованию композитов, пояснил он, новый дрон удалось сделать максимально удобным, компактным и лёгким — его вес составляет всего 1700 граммов.


По словам Дудорова, «БАС-80» создавался для российского робота «Маркер», впервые запущен он также был с этой платформы. В настоящее время он используется без боевой части, однако вскоре станет обладать ударной направленностью.

Ранее Евгений Дудоров сообщал журналистам, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине могут начать использовать беспилотные грузовики. Их можно использовать для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных.

Исполнительный директор «Андроидной техники» особо подчеркнул, что поставленные перед предприятием задачи довольно сложны, так как отсутствует инфраструктура для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения беспилотников. Однако их вполне можно решить.

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#сво
#вооружённые силы рф
#испытания
#дрон
#беспилотник
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Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ
18 сентября 2023, 06:16

Фото: istockphoto/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки Вооружённых сил РФ «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении две разведывательных и одну штурмовую группу украинской армии в районе Приютного (Донецкая Народная Республика), сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Кроме того, как рассказал журналистам начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов, артиллерия группировки  уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Новополя (ДНР), а также склад боеприпасов в Углесборочном и шесть миномётных расчётов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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ТАСС: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
18 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/Sergii_Zhmurchak

Воздушная тревога объявлена утром в понедельник 18 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Согласно им, сирены воздушной тревоги включились по всей стране в 04:31 (время совпадает с московским).
Ранее воздушную тревогу объявляли в столице страны — Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
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Экс-разведчик США Риттер считает, что Украина «безоговорочно капитулирует»
Бывший американский разведчик Риттер: Мир будет заключен на условиях России
18 сентября 2023, 05:18

Фото: iStock/booblik_uk

Мир после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине будет заключен исключительно на тех условиях, которые будут устраивать Москву, считает экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Reporterfy Media.
«Конфликт закончится победой России, которая продиктует и условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — заявил Скотт Риттер.

По мнению бывшего разведчика, власти Украины не хотят признать, что её солдаты неспособны отобрать назад территории, занятые Россией в ходе СВО — а значит, рано или поздно Киев окажется в безвыходном положении, даже будучи уже за переговорным столом.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент же РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров, но Киев отмалчивается. 

Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров.

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#мир
#сво
#россия
#украина
#конфликт
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«Зеркало недели»: Взрывы прогремели в одесском городе Измаиле
18 сентября 2023, 00:31

Фото: iStock/Multipedia

Взрывы произошли в украинском городе Измаиле, расположенном в Одесской области, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
До этого украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги и последующих взрывах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#украина
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Ходаковский: Командир 31-й ДШБ Кондрашкин с позывным «Дунай» погиб в боях
18 сентября 2023, 00:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай».
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ

Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины

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В Одесской области раздаются взрывы
17 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в Одесской области, где ранее объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Также имеется информация о взрывах в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#украина
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Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ
17 сентября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Шесть российских разведчиков гвардейской танковой армии произвели дерзкий налет на один из трех опорных пунктов ВСУ в тылу на Харьковском направлении. Об этом рассказал один из бойцов, участвовавших в вылазке.
В беседе с РИА Новости солдат рассказал, что сначала была проведена подготовка, бойцы изучили местность и возможные подходы. Для нападения был выбран опорный пункт, находящийся посередине между двумя другими, на расстоянии примерно 700 метров от расположенных справа и слева. С помощью дрона разработали маршрут и ночью выдвинулись на исходную позицию.

Атаковать было решено днем, что стало полной неожиданностью для боевиков ВСУ. Как рассказал российский боец, на украинских позициях были отрыты  отдельные ячейки, каждую из которых должен был занимать военнослужащий. Вместо этого расслабившиеся и не ожидавшие атаки украинцы собрались все в одном блиндаже, что их и погубило. Четверо были убиты на месте, еще двоих подстрелили, когда они пытались бежать. Российские воины без потерь и с трофеями вернулись на свои позиции.

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#подготовка
#маршрут
#всу
#солдат
#дрон
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Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины
Шольц: переговоры возможны после полного вывода ВС РФ с Украины
17 сентября 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Вывод российских военных с территории Украины является главным условием для начала переговоров между странами. Об этом в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, призывы немедленно начать переговоры циничны, поскольку Украину призывают идти на мирное урегулирование конфликта в то время, как по её территории перемещаются российские военные и боевая техника. 

Ранее Шольц отказался пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Тем самым он пытался показать «изолированность» от Москвы, а на деле продемонстрировал лишь слабость.

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#олаф переговоры
#олаф украина
#россия
#военные
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Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ
17 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие жалуются, что не могут справиться с российскими минами. Минные заграждения, част созданные с помощью дистанционного минирования, становятся непреодолимым препятствием для ВСУ при попытках наступления.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на украинских военных. Украинцы рассказывают, что западные инструкторы советуют им объезжать минные поля, но сделать это совершенно нереально. Даже если саперам удается сделать небольшой проход и обезвредить часть мин, на их месте тут же появляются новые. Российские военные иногда выливают на минные поля горючую жидкость. Во время попыток разминирования достаточно  пары артиллерийских снарядов или ракет, чтобы вся территория превратилась в огненный ад, в котором гибнут солдаты ВСУ.

Украинские военные хирурги также подтверждают, что наибольшее количество поступающих к ним раненых пострадали именно от мин. Военнослужащие ВСУ признают, что перед началом контрнаступления недооценили противника. Они не ожидали, что российские солдаты сумеют настолько хорошо подготовиться к обороне, а минные поля иногда не дают украинским военным даже доехать до российских позиций, не говоря уже о том, чтобы атаковать их.

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#военные
#солдаты
#всу
#украина
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