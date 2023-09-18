В зоне СВО испытают новый композитный дрон-камикадзе «БАС-80»

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Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», полностью собранные из композитных материалов, готовы к отправке для испытаний в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», — сказал журналистам Дудоров.Благодаря использованию композитов, пояснил он, новый дрон удалось сделать максимально удобным, компактным и лёгким — его вес составляет всего 1700 граммов.
Ранее Евгений Дудоров сообщал журналистам, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине могут начать использовать беспилотные грузовики. Их можно использовать для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных.
Исполнительный директор «Андроидной техники» особо подчеркнул, что поставленные перед предприятием задачи довольно сложны, так как отсутствует инфраструктура для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения беспилотников. Однако их вполне можно решить.
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