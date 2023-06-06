RusVesna: российские бойцы в зоне спецоперации ликвидировали офицера ГУР Украины подполковника Сокиринского
Российские бойцы в зоне спецоперации ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
Место смерти и службы офицера украинские власти не уточнили. По данным издания, военный погиб в четверг, 1 июня.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы в регионе готовы отразить главный удар со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, не ясно, почему Киев до сих пор не нанес действительно сильного удара, ведь, очевидно, что у них в распоряжении есть неплохая западная техника.
Кроме того, известно, что Вооружённые силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик.
Место смерти и службы офицера украинские власти не уточнили. По данным издания, военный погиб в четверг, 1 июня.
Кроме того, известно, что Вооружённые силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик.
Андрей Гаврилов