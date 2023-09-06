В зоне СВО ликвидирован очередной колумбийский наёмник

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Российские военные ликвидировали очередного наёмника из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, которые принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа ликвидирован в зоне СВО. Ранее он был военнослужащим, работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований», - говорится в сообщении военкоров.
Уточняется, что колумбиец прибыл на Украину еще в 2022 году. Он вступил в иностранный легион и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
1 сентября также стало известно, что за последние дни в зоне спецоперации российские военные ликвидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
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