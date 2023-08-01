В зоне СВО ликвидированы сразу два наёмника из США

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В зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Информация об уничтожении "солдат удачи" с линии фронта приходит регулярно. Те, кому удалось выбраться, у себя дома рассказывают о боях, как о "настоящем аде", в который не советуют лезть своим соотечественникам», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова