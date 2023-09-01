В зоне СВО ликвидированы три иностранных наёмника, воевавших за ВСУ

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За последние дни в зоне спецоперации российские военные лиувидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«За последние несколько дней уничтожены 3 иностранных наемника. Все они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ», - говорится в сообщении военкоров.
Таким образом, согласно полученной информации, ликвидирован колумбиец Хосе Нельсон Фарасика Гарсия, азербайджанец Алиев Рафиг Хаджигулуоглу, и гражданин Грузии Николоз Ахвледиани.
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Элина Позднякова