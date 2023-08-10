В зоне СВО погиб 25-летний футбольный судья из Крыма Попов

Фото: IStock/SergeyPankratov
25-летний судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне СВО.
Глава союза Сергей Бородкин подтвердил гибель Константина Попова. По его словам, судья подорвался на мине и «умер сегодня в госпитале».
Дата похорон неизвестна. Бородкин рассказал, что тело привезут «скорее всего, в понедельник».
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.
Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Читайте также:
Умер космонавт Александр Викторенко
Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Дата похорон неизвестна. Бородкин рассказал, что тело привезут «скорее всего, в понедельник».
Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Читайте также:
Умер космонавт Александр Викторенко
Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мария Фирсова