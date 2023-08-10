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В зоне СВО погиб 25-летний футбольный судья из Крыма Попов

10 августа 2023, 18:47

Фото: IStock/SergeyPankratov

25-летний судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне СВО.
Глава союза Сергей Бородкин подтвердил гибель Константина Попова. По его словам, судья подорвался на мине и «умер сегодня в госпитале».

Дата похорон неизвестна. Бородкин рассказал, что тело привезут «скорее всего, в понедельник».


Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.

Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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#сво
#футбол
#украина
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Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление
10 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны.
«В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — приводит РИА Новсоти со ссылкой на  Washington Post слова президента Польши.

Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны.

До этого, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.  Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять. Министр добавил, что при таком явлении, Польша и соседние страны должны будут соответственно реагировать. Он также отметил, что Литва и Латвия смогут привести Беларусь к изоляции, поэтому нужны совместные действия.

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#польша
#украина
#россия
#спецоперация
#контрнаступление
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Боевики ВСУ расстреляли свое подразделение за отказ форсировать Днепр
10 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

Заградотряд украинских солдат открыл огонь по своему же подразделению за отказ форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области в районе Берислава. 

Напомним, ранее российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.

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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия вывела из строя украинские системы ПВО
#россия
#реки
#военные
#инцидент
#всу
#пво
#спецоперация
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Число погибших от обстрела ВСУ в селе Брянской области увеличилось до двух
10 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.
Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. 

Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы. 

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При обстреле ВСУ Брянской области погиб человек

Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе
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#россия
#помощь
#имущество
#пострадавшие
#боеприпасы
#человек
#происшествия
#всу
#вс рф
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На Украине Зеленского обвинили в потере Купянска
Соскин: Украина может потерять Купянск по вине Зеленского
10 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

У президента Украины Владимира Зеленского не хватает квалификации для управления страной в военное время, по его вине Украина может потерять Купянск, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Каждый день все хуже. Были тяжелейшие удары по Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Под натиском США, Зеленский организовывает все новые и новые наступательные операции, которые, одна за другой, оборачиваются провалом. При этом, если Украина потеряет и Купянск, то лучшим вариантом для Зеленского будет бегство из страны, подытожил Соскин. 

Ранее Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нетрезво оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией. Украина стремительно теряет союзников в результате провального контрнаступления, Россия же успешно налаживает отношения с Африкой и другими странами, отметил Соскин.

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Гагин: Российские войска грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении
#всу
#владимир зеленский
#украина
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В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС РФ на Авдеевском направлении
Гагин: Российские войска грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении
10 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России проводят грамотную наступательную операцию на Авдеевском направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих», - прокомментировал ситуацию Гагин.

Он также рассказал, что противник не перестает атаковать на Артемовском направлении, в том числе в районе Клещеевки. Ранее ВСУ заявляли, что взяли Клещеевку, однако, Гагин заверил, что она продолжает находиться под контролем российских войск. 

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#днр
#всу
#вс рф
#сво
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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия вывела из строя украинские системы ПВО
10 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/e-crow

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ  в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы. По этой причине Зеленскому приходится вновь и вновь умолять союзников со стороны Запада о поставке оружия.

Напомним, ранее потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

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#сша
#боеприпасы
#человек
#всу
#кадыров
#рф
#спецоперация
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Украина вырвалась на первое место в мире по черной трансплантологии
Кузнецова: Украина стала страной номер один в мире по черной трансплантологии
10 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/Akarawut Lohacharoenvanich

Сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
«В 2021 году Рада разрешила проводить изъятие органов без согласия донора или его родных. Теперь такое согласие может дать врач, начальник военной части или любой посторонний, кто будет готов обеспечить похороны донору», - напомнила Кузнецова.

Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило. На сегодняшний день пропавшими без вести числятся более 17 тысяч бойцов ВСУ, а украинские земли каждый день покрываются все новыми безымянными могилами.  

По мнению Кузнецовой, сейчас в черной трансплантологии особенно глубоко задействованы представители частных армий Украины.

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#всу
#украина
#госдума
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США и Украина обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения
Ермак: Вашингтон и Киев обсудили ситуацию со спецоперацией на Украине
10 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев обсудил с военно-политическим руководством США ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«В офисе состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству», - прокомментировал ситуацию Ермак.

По его словам, украинская сторона доложила американцам о нынешней ситуации на полях сражения, а также напомнили о потребностях Киева в оружии, боеприпасах и оборудовании для защиты украинской инфраструктуры от атак. 

Администрация президента США Джо Байдена будет требовать от Конгресса продолжения военной помощи Украине, несмотря на общественное мнение в Штатах. Однако, проведенные прежде опросы телеканалом CNN показали, что около 55% жителей США выступают против продолжения помощи Украине.

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#украина
#сша
#сво
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На Украине запланировали масштабную мобилизацию
Чмут: Украине придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин
10 августа 2023, 16:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил о необходимости мобилизовать на Украине еще сотни тысяч людей.
Он пояснил, что тем, кто находится на фронте более года, необходим отдых. В связи с проведением ротации военнослужащих, будет необходимо призвать новое количество людей, которые заменят их на линии боевого соприкосновения.  

Чмут полагает, что для отправки на отдых военнослужащих, которые нуждаются в восстановлении, нужно мобилизовать около ста тысяч мужчин. 

Ранее, депутат Верховной рады Украины Дубинский предрек масштабную мобилизацию зимой. 

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#военные
#отдых
#депутат
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