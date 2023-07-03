В зоне СВО погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Писаренко

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В зоне СВО погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко с позывным «Большой». Об этом в своем Telegram-канале написал командир подразделения Апти Алаудинов. Информацию также подтвердил военный корреспондент Дмитрий Кулько.
«Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат), большой человек с большим сердцем!», - отметил Алаудинов.
Кулько рассказал, что после того, как началась спецоперация, бывший омоновец решил стать добровольцем, чтобы защитить детей, проживающих на Донбассе. Кроме того, он отметил, что у Писаренко было большое сердце.
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