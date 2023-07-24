В зоне СВО погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Вашутин

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В зоне спецоперации погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашутин. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
По его словам, 14 июля Вашутин получил смертельное ранение в ходе боевых действий, пытаясь вместе со своим подразделением оказать помощь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма». Однако ВСУ заметили их движение и вступили с ними в бой.
Он также выразил соболезнования в связи с гибелью полковника, подчеркнув, что Вашутин посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.
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«В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — рассказал Бельский.
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Элина Позднякова