В зоне СВО погиб легендарный ополченец Бабай

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В зоне проведения специальной военной операции погиб легендарный ополченец Александр Можаев с позывный Бабай. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Трагическая новость. Вчера на Запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, ставший широко известным в 2014 году во время боёв за Славянск», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он назвал Можаева одним из ярких героев Русской весны 2014 года.
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