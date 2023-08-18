В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов

Фото: iStock/SergeyPankratov
50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.
Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.
Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
Ранее российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного. Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
Читайте также:
Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет
Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов
Названа предварительная причина смерти артиста Николаева
Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
«Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование...», - говорится в сообщении.Сергей Лепяхов проводил тренировки для сборной Новосибирской области с 2016 года и способствовал активному развитию самбо в регионе.
Ранее российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного. Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
Читайте также:
Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет
Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов
Названа предварительная причина смерти артиста Николаева
Мария Фирсова