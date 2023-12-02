В зоне СВО погибли герои клипа на песню «Тает лёд» группы «Грибы»

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Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, которые стали известны благодаря съёмкам в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба во «ВКонтакте».
Уйба выразил свои соболезнования и отметил, что молодые люди были настоящими патриотами России. Они отстаивали интересы России, её свободу и независимость, рискуя своими жизнями.
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Анастасия Чинкова