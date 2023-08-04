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В зоне проведения спецоперации российскими силами ликвидирован наёмник из Бразилии, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Из сообщения следует, что бразильский наёмник Антонио принимал участие в боевых действиях в составе 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны киевского режима, которая действует южнее Артемовска.
Также уточняется, что с начала проведения спецоперации уничтожено не менее пяти наёмников из Бразилии.
Ранее также сообщалось, что в зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Последний приезжал на Украину два раза для участия в боевых действиях. Он был убит российскими военными в районе Артемовска.
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Также уточняется, что с начала проведения спецоперации уничтожено не менее пяти наёмников из Бразилии.
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Элина Позднякова