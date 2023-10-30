В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

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В зоне СВО на Украине на базе инженерной бригады ЮВО создали уникальный спецатальон сапёров-пилотов дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».
По словам замкомандира взвода спецминирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства. При этом индивидуальный инженерный боеприпас создаётся для каждого дрона.
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