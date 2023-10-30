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В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

30 октября 2023, 03:31
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В зоне СВО на Украине на базе инженерной бригады ЮВО создали уникальный спецатальон сапёров-пилотов дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».

Собеседник агентства рассказал, что задачи в подразделении выполняют опытные и обученные профессионалы, которые с применением современных образцов БПЛА минируют местность, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники ВСУ.

По словам замкомандира взвода спецминирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства. При этом индивидуальный инженерный боеприпас создаётся для каждого дрона.

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TS: на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм
30 октября 2023, 04:10

Фото: IStock/Igor Dudchak

Бывший сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша выразил обеспокоенность по поводу психического состояния граждан, оставшихся на Украине, и указал на серьезные опасения из-за распространения алкоголизма, пишет Tokyo Shimbun.
По его словам, он ощущал запах алкоголя повсюду на Украине, и в последнее время ситуация ухудшается.

Коша также подчеркнул, что Закарпатская область, до начала украинского конфликта, уже была бедным регионом, но с развитием конфликта многие семьи здесь столкнулись с трудностями в обеспечении средствами к существованию. Он отметил, что в начале нового учебного года в сентябре лишь несколько детей были зачислены в класс из 20 человек, и некоторые классы были даже ликвидированы.

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В Днепропетровске прогремели взрывы
«Общественное»: В Днепропетровске прогремели взрывы
30 октября 2023, 03:47

Фото: iStock/RamonCast

На Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#онлайн
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#сво
#вс рф
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Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины
30 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/alzay

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления ВСУ стал для Украины настоящей катастрофой. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Совершенно очевидно, что контрнаступление закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления ВСУ больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что из-за неудач украинской армии с первых полос западной прессы вытеснили тему конфликта на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленского обвинили в сокрытии провала контрнаступления ВСУ
Соскин: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ
30 октября 2023, 00:31

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и об их тяжелом положении. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.
По словам Соскина, на фронте отсутствуют какие-либо продвижения.

«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии контрнаступления», — утверждает Соскин.

Он добавил, что Зеленский врёт украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада. Так, Словакия и Венгрия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВС Украины.

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#словакия
#зеленский
#воздушная украина
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В Киевской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога
30 октября 2023, 00:14

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киевской и в Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что сигнал тревоги начал звучать в 23:21 30 октября.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн сделал неожиданное заявление об Украине
29 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/JARAMA

По словам Макговерна, ВСУ могут потерпеть окончательное поражение в ближайшие месяцы.
ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
 
«Я думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — говорит Макговерн.
Даже если Украине одобрят новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. Макговерн не исключает, что в ближайшие месяцы киевский режим потерпит поражение.
 
«Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечься внимание от происходящего», — добавил спикер.
По словам аналитика, Байден рассчитывал, что США выиграет войну на два фронта, но текущие события в бывшей советской республике демонстрирует, что Вашингтон проигрывает даже на одном.

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#украина
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ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с 20 детьми в селе Новочервоное в ЛНР
29 октября 2023, 18:45

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Украинские боевики нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР. Об этом сообщила администрация Троицкого района республики в телеграм-канале.
Сообщается, что никто не пострадал. Снаряд упал в 10 метрах от здания. Окна, двери и фасад школы были повреждены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.

Напомним, также экипажам «Аллигаторов» удалось ликвидировать опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.

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#всу
#пво
#лнр
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Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»
Кадыров: в «Ахмат» перешли более 170 экс-бойцов «Вагнера», имеющих богатый опыт
29 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов группы «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, все бойцы имеют богатый опыт боевых действий на различных территориях. Он также уверен в том, что другие экс-представители «Вагнера» вступят в «Ахмат».

Напомним, бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов. Он сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и раньше пополняли ряды спецназа, но это были единичные случаи.

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#чечня
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Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ
29 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Об этом сообщает The Times.
В материале издания сообщается, что Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения. Украинский лидер осознает, что терпение западных стран не безгранично.

Зеленский сильно огорчен из-за отсутствия успехов украинской армии.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. 

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