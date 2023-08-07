В зоне СВО умер от приступа эпилепсии мобилизованный на Украине инвалид детства

Фото: iStock/Mariia Kokorina
В Одесской области Украины мобилизовали инвалида детства с эпилепсией. Мужчина умер от очередного приступа в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они», - заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Читайте также:
Российские силовики вычислили военкомов ВСУ в ДНР
Бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, не хотят участвовать в наступлении
Марочко отметил рост числа безвозвратных потерь ВСУ на Краснолиманском направлении
Элина Позднякова