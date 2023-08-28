В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»

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Гендиректор компании — разработчика комплекса радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон» «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что устройство было впервые успешно испытан в зоне СВО на территории Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Это испытанное решение, но еще одни испытания предстоят в конце августа - начале сентября на бронетехнике совместно с производителями. Будут выданы рекомендации по конструктивному исполнению. Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что «Тритон» — это набор модулей подавления и антенна, которые устанавливаются на бронетехнику. При это конфигурация комплекса можно оперативно менять с помощью добавления модулей для подавления новых частот, используемых ВСУ для управления FPV-дронами.
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Диана Аванесян