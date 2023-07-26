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В зону СВО направили гуманитарную помощь из Чехова

26 июля 2023, 11:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами Совета депутатов муниципалитета и членами партии «Единая Россия» передали в пункт сбора волонтёрской помощи необходимые вещи для военнослужащих.
В гуманитарной помощи находились: рации, бронежилеты, спальные мешки, аптечки с медикаментами, тактические рюкзаки, очки и перчатки.
«Хочу поблагодарить всех наших неравнодушных жителей, которые оказывают посильную помощь и собирают гуманитарку не только для военнослужащих, но и для жителей наших новых территорий и приграничных населенных пунктов, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Нашим ребятам сейчас очень важна поддержка и помощь, оставаться в стороне нельзя. Вместе мы справимся с любыми трудностями!», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.

Глава Чехова также отметил, что в окурге много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь нашим бойцам. Собраны десятки коробок с гуманитарной помощью. Жители приносят в пункт волонтёрской помощи от вещей первой необходимости, до лекарств.
«Уверен, что посильный личный вклад каждого приближает достижение задач специальной военной операции и нашу Победу!», — дополнил глава городского округа Чехов.
Пункт сбора волонтёрской помощи в Чехове находится по адресу: ул. Чехова, д.45, ДК «Дружба», кабинет 210 «Чеховский клуб волонтеров».

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#Чехов
#Григорий Артамонов
#СВО
#спецоперация
#гуманитарная помощь
#гумпомощь
#волонтёры
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Новая волна контрнаступления ВСУ началась в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении началась новая волна контрнаступления ВСУ
26 июля 2023, 10:56

Фото: iStock/vadimrysev

На Ореховском направлении в Запорожской области Вооруженные силы Украины начали новую волну контрнаступления, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Запорожский фронт - началась вторая волна «контрнаступа» ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, ранним утром 26 июля украинские войска двинулись штурмовать российские оборонительные линии, предварительно нанеся артиллеристские и авиационные удары.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытаются прорвать российскую линию обороны в Запорожской области. По словам главы регион, противник наступает с раннего утра, «однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери».

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#Рогов
#Контрнаступление ВСУ
#Ореховское направление
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Российский бомбардировщик разбил бригаду ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Су-34 поразил мехбригаду ВСУ на Купянском направлении
26 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Milous

Российский истребитель Су-34 поразил 14-ую механизированную бригаду ВСУ на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский в интервью «РИА Новости».
«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», - прокомментировал ситуацию Зыбинский.  

В районе села Стельмаховка ВС РФ ликвидировали целый взвод украинских боевиков и бронемашину Hammer. На том же направлении российские силы уничтожили французскую самоходную машину, минометный расчет и пункт боепитания.  

По информации Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли порядка 35 солдат на Купянском направлении.

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#Су-34
#Купянское направление
#Мехбригада ВСУ
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Подмосковные специалисты восстанавливают детский сад в Мариуполе
26 июля 2023, 10:45

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в поселке Каменске Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть маленьким жителям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На объекте уже завершили кровельные работы, заменили окна, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

«На завершающем этапе работы в местах общего пользования, производится шпатлевка стен и перегородок. Электромонтажные работы выполнены на половину, осуществляется монтаж», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#Мариуполь
#строительство
#спецоперация
#СВО
#подмосковные специалисты
#детский сад
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ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий: ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
26 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Three Spots

Сегодня с раннего утра Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую линию обороны в Запорожской области, написал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Глава региона добавил, что за минувшие сутки украинские боевики 36 раз попытались обстрелять близлежащие населенные пункты на Запорожском направлении. 

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#Балицкий
#Запорожская область
#ВСУ
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Киев перебрасывает опытные подразделения в район Кременной
NYT: Украинское командование перебрасывает опытные подразделения в район Кременной для укрепления обороны
26 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Киев перебрасывает опытные подразделения в район города Кременная для укрепления оборонительной линии, пишет газета The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», - прокомментировали ситуацию в издании.

Собеседник газеты – командир одного из подразделений ВСУ, заявил, что ситуация в районе Кременной крайне тяжелая для Украины. Он вспомнил, что еще в январе участвовал в наступательное операции, в результате которой украинцы продвинулись к Кременной. Сейчас же эти позиции уже утрачены, а сам командир потерял часть легкого.

Командир также пожаловался, что в начале СВО в его роты было 160 солдат. Сейчас же он вынужден сражаться всего с восемью бойцами. 

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Рогов: ВС РФ укрепили линию обороны у обмелевшего Каховского водохранилища
26 июля 2023, 09:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силы укрепили оборонную линию у обмелевшего Каховского водохранилища вдоль Днепра в Запорожской области, сообщили глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, российское командование четко понимает опасность преступных действий со стороны режима Зеленского. Однако, сейчас ВС РФ полностью готовы к обороне. 

Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины разработали новую подлую тактику – они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атаку. ВСУ уже трижды попытались атаковать российских военных таким образом, однако, все три попытки оказались безуспешными, заключил Рогов.

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#Рогов
#Днепр
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Депутат Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
26 июля 2023, 08:59

Фото: iStock/Alexyz3d

В России необходимо создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Вооруженным силам Украины, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».
Напомним, в четверг 7 июля российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную ракету Storm Shadow. Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это - «нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры».  

«Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов», - прокомментировал ситуацию Шеремет.  

По словам депутата, с высоким технологическим потенциалом России, воссоздать такие ракеты не составит труда. При том, что на Западе Storm Shadow считают «чудо-оружием».

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Украинцы воруют у самих себя
Марочко: На Украине возбудили уголовное дело по факту хищения оружия
26 июля 2023, 08:24

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов. Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

По словам эксперта, пропажу обнаружили, когда нести службу приняли мобилизованные украинцы. Для новобранцев зарезервировали на складах оружие, в том числе и западное. Однако, военнослужащие выяснили, что зарезервированное вооружение отсутствует на месте. Пропажи так и не нашли, заключил Марочко.  

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CGTN: Кассетные боеприпасы станут ночным кошмаром украинцев
26 июля 2023, 07:55

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Американские поставки кассетных боеприпасов Киеву превратятся в ночные кошмары украинцев, которые будут преследовать их долги годы, заявил Синь Пин на китайском телеканале CGTN.
«Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир», - прокомментировал ситуацию Пин.

Обозреватель напомнил, что кассетные боеприпасы – крайне опасное оружие, несущее угрозу для жизней мирного населения. Их применение станет «ночным кошмаром» для солдат Вооруженных сил Украины.  

При этом, отметил Пин, американских чиновников совершенно не волнуют жизни простых граждан Украины. Не в их интересах быстро и мирно завершить российско-украинский конфликт, всеми своими поступками они упорно настаивают на эскалации.  

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#Пин
#Китай
#Кассетные боеприпасы
#ВСУ
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