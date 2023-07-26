В зону СВО направили гуманитарную помощь из Чехова

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
«Хочу поблагодарить всех наших неравнодушных жителей, которые оказывают посильную помощь и собирают гуманитарку не только для военнослужащих, но и для жителей наших новых территорий и приграничных населенных пунктов, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Нашим ребятам сейчас очень важна поддержка и помощь, оставаться в стороне нельзя. Вместе мы справимся с любыми трудностями!», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
«Уверен, что посильный личный вклад каждого приближает достижение задач специальной военной операции и нашу Победу!», — дополнил глава городского округа Чехов.Пункт сбора волонтёрской помощи в Чехове находится по адресу: ул. Чехова, д.45, ДК «Дружба», кабинет 210 «Чеховский клуб волонтеров».
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