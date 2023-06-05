В зону СВО передали крупную партию специальной техники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помощь отправляют представители «Единой России» и фонда «Наша Правда»
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на линию боевого соприкосновения и по адресным запросам военных.
С апреля помощь уже получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, а также части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы, оборудование для управления беспилотниками, автомобили, экипировку и многое другое.
При поддержке фонда секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском тактическом направлении партию спецтехники. В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные волонтёры отправили в рамках акции «Доброе дело» 3,7 тыс тонн помощи.
С апреля помощь уже получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, а также части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы, оборудование для управления беспилотниками, автомобили, экипировку и многое другое.
«Всего фонд «Наша правда» передал бойцам в зону СВО спецсредства и технику почти на 0,5 млрд рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону СВО», – рассказал гендиректор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашение также предусматривает поддержку волонтёров, гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и в новые регионы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные волонтёры отправили в рамках акции «Доброе дело» 3,7 тыс тонн помощи.
Лора Луганская