Валерий Герасимов побывал в зоне СВО на запорожском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило 1 августа российское министерство обороны.
Глава Генштаба обратил внимание на необходимость своевременно выявлять войска противника, наносить по нему превентивные удары, а также расширять арсенал применения контрбатарейной борьбы.
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