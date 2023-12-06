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Вассерман заявил, что России ни в коем случае нельзя идти на переговоры с Украиной

Вассерман назвал бессмысленными переговоры России и Украины
06 декабря 2023, 13:10
Фото: IStock/booblik_uk

Фото: IStock/booblik_uk

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах, заявил он в эфире «Радио 1».
«Российской Федерации ни в коем случае нельзя идти на какие бы ни было переговоры и перемирия <…> Переговоры с Украиной, как и с любой другой террористической организацией, почти бессмысленны», — отметил он.

Вассерман подчеркнул, что контакты между странами можно поддерживать для решения вопросов по освобождению заложников и проведением суда над «нынешними главарями террористической организации «Украина».
«Переговоры могут проходить только о том, проводить ли суд над нынешними главарями террористической организации Украина в Киеве или Львове. Также переговоры могут проходить с нанимателями этих террористов о том, проводить ли ещё и суд в Вашингтоне. Я не уверен, что такого результата удастся добиться быстро, но то, что это единственный вариант покончить с этим вариантом терроризма, на мой взгляд вполне очевидно», — заключил Вассерман.
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#спецоперация
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«Завершающий этап». В США раскрыли, что РФ сделает на Украине
Риттер: Конфликт на Украине не закончится, пока РФ не возьмет Одессу
06 декабря 2023, 13:09

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине взятием Одессы под контроль Российской Федерации с целью обеспечения безопасности Крыма. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут», — заявил эксперт.
Он выразил неуверенность в том, что РФ сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, поскольку Киев совместно Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю

Ранее член Сената Конгресса США Крис Мерфи заявил, что Америка в скором времени бросят Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#заявление
#киев
#рф
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Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет вернуть под свой контроль Крым
06 декабря 2023, 10:04

Фото: iStock/undefined undefined

Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси сообщил, что Украина не способна взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают её в этом мнении.

«Говорить о том, что нам удастся разбить РФ, истощить резервы её армии за счет жизней украинцев, при этом зная, что в итоге им никогда не удастся победить, они не вернут Крым. при этом  мы заявляем об этом как об одной из целей. Это является морально предосудительным поступком, как и финансирование этого», - сказал своё мнение Мэсси телеведущему Такеру Карлсону.
По его словам, он не намерен голосовать за выделение очередного финансирования на нужды Украины. При этом у него сохраняется уверенность, что после продолжительных согласований новый пакет финансовой помощи Украине выделят. 

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Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
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#украина
#россия
#новости
#сша
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Последние новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ, куда отступил противник
06 декабря 2023, 10:01

Фото: istock/Michele Ursi

Российские бойцы продолжают наносить удары по местам дислокации противника, уничтожая военную технику и живую силу ВСУ. На нескольких участках фронта ВС РФ удалось расширить зону контроля. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинские формирования были вынуждены отступить, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении


Российские артиллеристы нанесли удар по транспорту противника на Краснолиманском направлении, который перевозил боеприпасы и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на указанном участке фронта была пресечена ротация противника. Информацию о перемещении украинских войск артиллеристы ВС РФ получили от разведывательной группы, после чего нанесли точный удар по цели. 


В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией
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Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении


Экипажи российских танков уничтожили замаскированные позиции противника и его живую силу на Купянском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Места дислокации ВСУ были выявлены с помощью БПЛА, уточнили в Минобороны РФ.


Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового


Российские десантники продвинулись на один километр в районе села Вербовое на Ореховском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы очищают лесополосы и работают над возвращением опорных пунктов, рассказали авторы портала.

Также сообщается, что потери ВСУ в ходе боев на Ореховском направлении составили несколько сотен человек.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Часов Яра


На подходе к городу Часов Яр в ДНР, российские бойцы нанесли удар по частям противника. ВСУ не выдержали натиск ВС РФ и спешно отступили. Об этом пишет издание «Лента.ру». В результате атаки, российским военным удалось перерезать трассу Артемовское - Часов Яр, по которой шло снабжение противника. 

Последние новости СВО


ВС РФ продолжили наступление на северном фланге Бахмута. Удалось расширить зону контроля в районе Вильнянского питомника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Ожесточенные бои идут за высотные точки в окрестностях Клещеевки. Незначительное продвижение ВС РФ зафиксировано к северу села.

Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия
Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

На северном фланге Авдеевки российские военные вклинились в передовые позиции противника. Зона контроля расширена в районе Авдеевского завода.  
 
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#вс рф
#сво
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«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
BI: Солдаты ВСУ пожаловались, что украинское командование их бросило
06 декабря 2023, 09:50

Фото: istock / Michele Ursi

Бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. Об этом пишет Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — цитирует издание слова военнослужащего.
Украинский солдат также отметил, что им нужно самими покупать генераторы и теплую одежду, а с приходом морозов положение еще сильнее ухудшится. Он отметил, что про эти проблемы не говорят, а вероятность того, что им будут решать, крайне мала. 

Ранее сообщалось, что США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
#военные
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Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении
06 декабря 2023, 05:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки ВС РФ «Центр» сорвали ротацию ВСУ и ликвидировали на Краснолиманском направлении транспорт подвоза личного состава и боеприпасов противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские артиллеристы получили от разведывательной группы информацию о готовящейся ротации и оперативно нанесли точный удар по технике ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Танкисты ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экипажи танков Т-72Б3 группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что российские бойцы с помощью БПЛА выявили позиции и скопление живой силы украинских войск. Танкисты ВС России выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли по выданным координатам мощный огневой удар.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
#бпла
#сво
#всу
#удар
#вс рф
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Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении
Польский генерал Коморницкий: Контрнаступление ВСУ стало военным преступлением
06 декабря 2023, 01:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим, начав контрнаступление, стал отправлять на верную смерть солдат ВСУ, что является военным преступлением. Об этом пишет Do Rzeczy.
«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — цитирует издание слова собеседника.

Коморницкий объяснил свою позицию, сославшись на польское военное искусство, согласно которому самой ценной составляющей армии является солдат.

Генерал добавил, что ВС России — самая опасная армия. На этом фоне Польша должна наращивать военный потенциал, считает Леон Коморницкий.

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#преступление
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#смерть
#армия
#украина
#польша
#киев
#солдат
#контрнаступление
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Волонтёры из Реутова организовали в храме мастерскую для помощи военным
05 декабря 2023, 22:29

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым встретились с волонтёрами, помогающими решать задачи СВО. Встреча прошла 5 декабря, когда в России отмечают День волонтёра, сообщается на сайте регионального парламента.
В Троицком храме в Реутове добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».
«С января в мастерской в помещении на территории храма собираются добровольцы, которые помогают военным. Получая запросы с фронта, стараются их реализовать: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу – вяжут тёплые носки и варежки. Сегодня передал необходимые материалы», – рассказал Брынцалов.
Мастерская объединила 65 волонтёров. Там также делают тактические аптечки, которые позволяют самостоятельно оказывать себе первую помощь в случае ранения. 

Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
«За последний год была собрана почти тонна гуманитарной помощи от школьников и их семей. Волонтёрский корпус Реутова принял участие в 160 различных акциях по всему Подмосковью», – сказал глава Реутова.
Брынцалов добавил, что всего в Подмосковье официально зарегистрированы более 100 тыс волонтёров. 

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#добровольцы
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#спецоперация
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#реутов
#подмосковье
#московская область
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Российским офицерам впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
«Ъ»: офицерам ВС РФ впервые вынесли приговор за неотражение атаки ВСУ
05 декабря 2023, 22:22

Фото: iStock/Zolnierek

Двум российским офицерам впервые вынесли приговор за то, что они не смогли отразить атаку ВСУ на территорию России, в ходе которой погибли семь военных ВС РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что судебное разбирательство началось из-за атаки ВСУ, которая произошла в апреле 2022 года, когда украинская армия выпустила с Харьковской области несколько ракет «Точка-У». Удар пришелся по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих.

Обоих офицеров приговорили к четырем годам заключения, однако более полутора лет из срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом. Совсем скоро они смогут претендовать на УДО.

Также издание уточняет, что им удалось избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. После освобождения оба смогут вернуться в ВС РФ.

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#армия
#всу
#вс рф
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