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Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах, заявил он в эфире «Радио 1».
Вассерман подчеркнул, что контакты между странами можно поддерживать для решения вопросов по освобождению заложников и проведением суда над «нынешними главарями террористической организации «Украина».
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«Российской Федерации ни в коем случае нельзя идти на какие бы ни было переговоры и перемирия <…> Переговоры с Украиной, как и с любой другой террористической организацией, почти бессмысленны», — отметил он.
«Переговоры могут проходить только о том, проводить ли суд над нынешними главарями террористической организации Украина в Киеве или Львове. Также переговоры могут проходить с нанимателями этих террористов о том, проводить ли ещё и суд в Вашингтоне. Я не уверен, что такого результата удастся добиться быстро, но то, что это единственный вариант покончить с этим вариантом терроризма, на мой взгляд вполне очевидно», — заключил Вассерман.Читайте также:
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Екатерина Шмакова