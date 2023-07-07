Вчера украинские войска атаковали Курскую область не менее шести раз

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Затем, ближе к 11:00, БПЛА сбросил один боеприпас около хутора Медвежий в 700 метрах от границы.
Около 17:00 еще один украинский беспилотник был замечен над поселком Теткино, его успешно сбили российские пограничники.
Еще через час БПЛА вновь сбросил два снаряда на Теткино.
Последняя атака произошла ближе к 21:00. Дрон опять атаковал подстанцию в Любимовке.
Отмечается, что в результате обстрелов и взрывов никто не пострадал. О разрушениях также ничего не сообщается.
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