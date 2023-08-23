Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Великобритания выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива

Великобритания выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива

23 августа 2023, 08:49

Фото:istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Великобритания обещала выделить Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива для АЭС у западных производителей.
Reuters пишет, что «Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму $245 млн для закупки ядерного топлива у производителей».

Издание ссылается на министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шэппса.


Выделенные средства станут гарантией того, что ядерное топливо поступит на Украину через альтернативные источники, одним из которых станет компания Urenco.

Ранее эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной.

«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.
Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.

Читайте также:

У Киева осталось совсем немного времени, чтобы успеть завершить конфликт

Специалист РЭР: Переговоры ВСУ содержат около10% иностранной речи

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может дойти до Львова
#великобритания
#украина
#всу
Читайте нас в
ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Гладков: Под обстрел ВСУ попало село Лавы Белгородской области
23 августа 2023, 07:46

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», - прокомментировал ситуацию Гладков.

В результате атаки никто не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы, подытожил Гладков. 

21 августа ВСУ обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области. 120-миллиметровая мина упала во внутренний дворик Днепрянской школы. В результате было выбито 30 окон.

Читайте также:

У Киева осталось совсем немного времени, чтобы успеть завершить конфликт

The Telegraph: Нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева

NYT: США, возможно, убедили Киев сосредоточиться на направлении главного удара
 
 
 
#вячеслав гладков
#белгород
#всу
#обстрел
Читайте нас в
У Киева осталось совсем немного времени, чтобы успеть завершить конфликт
Соскин: Украине нужно успеть закончить конфликт, пока США не урежут помощь
23 августа 2023, 07:03

Фото: iStock/JARAMA

Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Надо собирать каких-то умных людей в Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (президент Украины Владимир Зеленский), находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой «певцов войны», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Эксперт напомнил, что с каждым днем все больше американских политиков выступают против финансирования Украины, поскольку понимают, что провал контрнаступления ВСУ ознаменовал полный крах украинской армии. 

Сейчас Украине необходимо отменить военное положение и начать готовиться к выборам, пока у них есть такая возможность, подытожил Соскин. 

Читайте также:

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили

В Крыму Зеленского назвали «персонажем», дни которого сочтены

Журналист из США Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов


 
 
 
 
#украина
#сво
#сша
#владимир зеленский
Читайте нас в
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может дойти до Львова
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что российская армия может дойти до Львова
23 августа 2023, 06:25

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России могут дойти Западной Украины и даже до Львова, если не начать переговоры. Об этом сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет Lenta.ru.
«Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», — цитирует издание слова бывшего советника главы Пентагона.

Макгрегор подчеркнул, что это нужно сделать до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан

The Telegraph: Нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева

В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины

#сша
#всу
#россия
#украина
Читайте нас в
The Telegraph: Нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева
Аналитик Кларк: Нехватка личного состава станет фатальной для ВСУ
23 августа 2023, 05:45

Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.

Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.

Читайте также:

В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины

NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления

Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан

#сша
#всу
#путин
#киев
#сво
Читайте нас в
Бойцы ВС РФ подавили несколько «опорников» на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские военные подавили несколько «опорников» на Южнодонецком направлении
23 августа 2023, 05:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что мотострелки российской группировки в ходе боев по отражению атак ВС Украины подавили несколько опорных пунктов и сбили шесть БПЛА противника на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе одного из боев мотострелкам под командованием сержанта Мальцева удалось огнем из штатного вооружения за короткий срок подавить несколько опорных пунктов националистов, а также сбить шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате противник на данном участке фронта успеха не имел. Позиции российских войск были удержаны», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Специалист РЭР: Переговоры ВСУ содержат около10% иностранной речи

В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины

Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
#сво
#всу
#вооружения
#бпла
Читайте нас в
Специалист РЭР: Переговоры ВСУ содержат около10% иностранной речи
23 августа 2023, 04:47

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки ВС России рассказал, что в радиоперехватах противника на Запорожском направлении около 10% переговоров ведутся на иностранных языках. Об этом пишет РИА Новости.
«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% - это представители западных стран», — цитирует агентство слова собеседника.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины

В Брянской области ранены пограничники во время боя с украинскими диверсантами

Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО

#сво
#вс рф
#всу
Читайте нас в
В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины
NYT: В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины
23 августа 2023, 02:18

Фото: iStock/Olena_Z

В ходе контрнаступления ВС Украины поровну разделили силы на южном и восточном направлениях. Однако США не согласились с такой тактикой, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.
В публикации говорится, что украинской армии необходимо сосредоточиться на прорыве на юге, к Мелитополю в Запорожской области, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части РФ на полуостров Крым.

Однако там находится меньше сил, чем в районе Артемовска и других городов ДНР, отметили собеседники издания. Кроме того, Киев должен сконцентрироваться на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже с учетом больших потерь, считают в США.

Читайте также:

Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим

Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного

NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления

#сша
#крым
#днр
#зеленский
#путин
#киев
#рф
Читайте нас в
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
Путин: Киев, посылая людей в наступление, ведет себя так, будто это не его люди
23 августа 2023, 01:50

Фото: сайт Кремля

На встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником президент Владимир Путин выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам.
«Мне кажется, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами. Это поразительно. Однако это их решение, их проблемы», — отметил Путин.
Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна. Пасечник подтвердил, что несмотря на напряженность в Луганской Народной Республике из-за близости к линии соприкосновения, обстановка под контролем.

Читайте также:

Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником

В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках

Путин: В БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации
#маска
#люди
#лнр
#путин
Читайте нас в
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
22 августа 2023, 23:34

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство действиями главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в неудаче военной операции.
Джонсон утверждает, что показательным является и решение украинских властей ограничить доступ иностранной прессе к фронту, чтобы избежать публикации информации о реальном положении дел на передовой.

Читайте также:

Киев перестал допускать журналистов из других стран на линию фронта

На Украине признали поражение ВСУ

Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского
#киев
#владимир зеленский
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников