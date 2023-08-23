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Великобритания обещала выделить Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива для АЭС у западных производителей.
Reuters пишет, что «Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму $245 млн для закупки ядерного топлива у производителей».
Издание ссылается на министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шэппса.
Ранее эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.
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Мария Фирсова