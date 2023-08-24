Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского

Фото: iStock/rarrarorro
Венгрия присоединяется к переговорам, основанным на «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Такую информацию подтвердила президент Венгрии Каталин Новак после встречи с Зеленским, как сообщает РИА Новости.
Кроме того, между Будапештом и Киевом был создан прямой телефонный канал для президентов, и началась разработка нового соглашения о двусторонних отношениях.
Читайте также:
Пушков раскрыл, кто в Европе не боится США
Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Читайте также:
Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Артем Кузьмин