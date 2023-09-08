Верховная Рада предложила отправлять на фронт студентов

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы украинского контрнаступления замедлились, объяснив это тем, что поставки нового оружия из стран Запада задерживаются, а ВСУ несут большие потери ежедневно. Об этом он заявил он на встрече Ялтинской европейской стратегии.