Верховная Рада предложила отправлять на фронт студентов

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В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинские студенты будут призываться на фронт в обмен на бесплатное обучение в ВУЗе.
Документ опубликован на сайте парламента, об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.
В законопроекте указано, что студенты, согласившиеся присоединиться к украинским вооруженным силам буду мотивированы полной оплатой обучения в университете. Инициатором законопроекта стал член пропрезидентской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.
Необходима стимуляция граждан защищать Отечество, — указывается в пояснительной записке. Предполагается, что учащиеся, обучающиеся на платной основе, захотят сами отправиться на военную службу и получить за это бонус от государства.
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В законопроекте указано, что студенты, согласившиеся присоединиться к украинским вооруженным силам буду мотивированы полной оплатой обучения в университете. Инициатором законопроекта стал член пропрезидентской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.
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Алина Юрчак