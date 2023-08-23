Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.