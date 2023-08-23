Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки

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Верховная рада приняла постановление, согласно которому исключаются любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщили в украинском парламенте.
По информации ведомства, Украина обещает приложить все усилия по воссоединению с жителями Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. По его словам, подобные высказывания являются провокацией.
Напомним, об обмене украинских территорий на членство в Североатлантическом альянсе впервые заявил глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. Он не исключил, что Украина будет вынуждена уступить часть своих земель России, чтобы скорее завершился конфликт и страна могла вступить в блок
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. По его словам, подобные высказывания являются провокацией.
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Екатерина Коршунова