Вертолёты Ми-35М разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М ЦВО ликвидировали опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что российские вертолёты уничтожили опорный пункт при взаимодействии с передовым авиационным наводчиком и с применением неуправляемых авиационных ракет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством», — цитирует агентство слова летчика с позывным «Крот».
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Диана Аванесян