Ветеран Дандыкин предсказал, когда завершится украинское контрнаступление

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Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения
10 июня 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский официально объявил о проведении контрнаступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины. При этом, за последние несколько недель, об успехах украинцев так ничего и не стало известно. Наступательные действия терпят крах, подконтрольные Киеву территории постепенно отходят к ВС РФ, а западная техника, поставленная на Украину странами НАТО и ЕС, ярко полыхает на видеороликах, разлетевшихся по всему интернету. Свои прогнозы на ближайшее будущее и взгляд на нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения высказал корреспонденту «Радио 1» ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам Дындыкина, активные бои сейчас ведутся за Купянск. В прошлом году российским силам пришлось оставить его, и теперь именно оттуда, из Харьковской области, ВСУ ведут обстрелы по мирным населенным пунктам Белгородской области.
Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
Границы санитарной зоны, по мнению ветерана, будут пролегать по Харьковской области, ведь именно оттуда враг ведет обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении в ДНР.
«Сейчас продолжаются попытки врага наступать – не получается, он несет существенные потери на всех направлениях. Где-то мы наступаем – там, в районе Марьинки, Авдеевки, потому что это очень важно, чтобы противник хотя бы прекратил обстреливать из ствольной артиллерии Донецк и Ясиноватую», - прокомментировал ситуацию эксперт.
«В остальном они стараются прорываться на Запорожском и Южно-Донецком направлении. Цель у них была поставлена – выход на Мелитополь, перерезать наш сухопутный путь на Крым», - отметил ветеран.
Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
«Я думаю, что это продлится еще две-три недели. Дальше, я так понимаю, что наступит черед нам освобождать территорию в Херсонщине, на Запорожье, в Донецкой области», - поделился своим мнением Дандыкин.
Границы санитарной зоны, по мнению ветерана, будут пролегать по Харьковской области, ведь именно оттуда враг ведет обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей.
«У меня есть уверенность, что никакого подарка киевскому режиму на встрече в Вильнюсе натовских правителей не будет. Ничем они их не порадуют, а скорее огорчат», - в завершении сказал Дандыкин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении в ДНР.
Евгения Парфентьева