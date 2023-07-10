Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил, что ликвидация последствий на Каховской ГЭС почти завершена

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения Херсонской области осмотрел подтопленную Каховскую ГЭС.
Он также посетил Новокаховский и Алешкинский городской округ, а также Голопристанский муниципальный округ.
Ранее врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет. Об этом Сальдо сообщил в эфире Первого канала.
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«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана», — сообщил Марат Хуснуллин.
«Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил Сальдо.Он также добавил, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.
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Мария Фирсова