Военный эксперт Баранец: Каждый прилет БПЛА — урок для нашей системы ПВО

Сегодня, 21 августа, киевские власти попытались провести очередные террористические атаки на Москву с помощью БПЛА. Один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе. Второй был сбит средствами ПВО на подлете к Москве в 8:16 утра. С комментарием событий и действий российских систем противовоздушной обороны выступил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.