Военный эксперт Баранец: Каждый прилет БПЛА — урок для нашей системы ПВО

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Сегодня, 21 августа, киевские власти попытались провести очередные террористические атаки на Москву с помощью БПЛА. Один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе. Второй был сбит средствами ПВО на подлете к Москве в 8:16 утра. С комментарием событий и действий российских систем противовоздушной обороны выступил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что сейчас плотность террористических атак на Москву возросла — дроны летят к российской столице уже четвертый день подряд. Однако эти атаки начались уже давно. Виктор Баранец напомнил, как после попытки удара дрона ВСУ по Кремлю президент России Владимир Путин сказал, что нам необходимо уплотнять нашу систему ПВО. Результаты этого уплотнение налицо: беспилотники сбиваются или обезвреживаются средствами РЭБ ежедневно, отметил специалист.
Однако Виктор Баранец подчеркнул, что ни одна система противовоздушной обороны в мире не может дать стопроцентной гарантии безопасности. Каждый прилет вражеского беспилотника — это урок для наших средств защиты, указал эксперт.
Эксперт также отметил, что после того, как неприятельский БПЛА был сбит, возникают вопросы: почему он не был уничтожен на дальних подступах к Москве? Откуда он был запущен? Из Харьковской, Сумской области? А вдруг его запустили откуда-то с ближних подступов? Непосредственно из Подмосковья? На все эти вопросы ищут ответы специалисты российских спецслужб. Но, конечно, изучив посекундно траекторию движения дрона и определив точку его старта, они не станут оповещать об этом, что называется, широкую публику, отметил Баранец. Эта секретность необходима для того, чтобы и враг не знал, что обнаружен. Об этом он узнает за долю секунды до того, как точку запуска беспилотника накроет российский снаряд или ракета.
В завершение беседы Виктор Баранец обратился к москвичам и жителям Подмосковья с просьбой сохранять высокий уровень бдительности. Он с сожалением констатировал, что сотрудники ФСБ ежедневно пресекают попытки совершения терактов в разных регионах нашей страны. Он поблагодарил граждан, благодаря внимательности и гражданской ответственности которых были предотвращены террористические акты в Подмосковье, в том числе и с участием беспилотников. Время, в которое мы живем, заставляет нас быть бдительными каждую минуту, заключил эксперт.
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Однако Виктор Баранец подчеркнул, что ни одна система противовоздушной обороны в мире не может дать стопроцентной гарантии безопасности. Каждый прилет вражеского беспилотника — это урок для наших средств защиты, указал эксперт.
«Если, несмотря на обилие сбитых дронов, противник предпринимает все новые и новые атаки, значит где-то в нашей обороне еще есть дыры, которые он надеется нащупать. Даже опасаясь быть неверно понятым, скажу: враг сейчас учит нас защищать Москву и Подмосковье», — сказал Баранец.
Эксперт также отметил, что после того, как неприятельский БПЛА был сбит, возникают вопросы: почему он не был уничтожен на дальних подступах к Москве? Откуда он был запущен? Из Харьковской, Сумской области? А вдруг его запустили откуда-то с ближних подступов? Непосредственно из Подмосковья? На все эти вопросы ищут ответы специалисты российских спецслужб. Но, конечно, изучив посекундно траекторию движения дрона и определив точку его старта, они не станут оповещать об этом, что называется, широкую публику, отметил Баранец. Эта секретность необходима для того, чтобы и враг не знал, что обнаружен. Об этом он узнает за долю секунды до того, как точку запуска беспилотника накроет российский снаряд или ракета.
В завершение беседы Виктор Баранец обратился к москвичам и жителям Подмосковья с просьбой сохранять высокий уровень бдительности. Он с сожалением констатировал, что сотрудники ФСБ ежедневно пресекают попытки совершения терактов в разных регионах нашей страны. Он поблагодарил граждан, благодаря внимательности и гражданской ответственности которых были предотвращены террористические акты в Подмосковье, в том числе и с участием беспилотников. Время, в которое мы живем, заставляет нас быть бдительными каждую минуту, заключил эксперт.
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Александр Бойцов