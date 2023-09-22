Выпускающие танки для ВСУ харьковские заводы поражены российским ракетным ударом

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Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который входит в состав концерна «Укроборонпром» и выпускает танки и БМП для нужд украинской армии, попал под ракетный удар Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшийся на своих харьковских товарищей.
По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов — в том числе и на находящемся рядом с ХЗТМ заводе металлических изделий имени Фрунзе. Он предоставил фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов — поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.
«Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы <...> Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов», — подытожил Сергей Лебедев.
Ранее о поражении производственного здания в Слободском районе Харькова, то есть там же, где расположены заводы Малышева и Фрунзе, сообщал и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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«Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы <...> Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов», — подытожил Сергей Лебедев.
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Артем Путинцев