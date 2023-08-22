Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство действиями главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в неудаче военной операции.
Джонсон утверждает, что показательным является и решение украинских властей ограничить доступ иностранной прессе к фронту, чтобы избежать публикации информации о реальном положении дел на передовой.
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