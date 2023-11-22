«Выстрел»: на Украине рассказали о реакции военных ВСУ на русскую речь

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Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что первая реакция украинских военных на линии боевого соприкосновения, когда они слышат русскую речь, - это выстрел.
По его словам, с начала проведения Россией спецоперации язык стал фактором свободы, безопасности и культуры. Он объяснил, что именно по речи можно опознать своего или чужого.
Он также заявил, что понятия «русскоязычный» на Украине больше не существует. По его словам, этот маркер, который был внедрен российской идеологией, в том числе определяется решением Конституционного суда Украины.
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«И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел. Поэтому украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой-чужой"», - заявил Кремень.
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Элина Позднякова