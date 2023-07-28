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Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново»

28 июля 2023, 16:54

Фото: Минсоцразвития МО

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина посетила в Наро-Фоминске оздоровительный комплекс «Литвиново», где отдыхают дети участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Вместе с ней в лагере побывали глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.
«В этом году мы выделили 3 тыс путёвок для ребят от 7 до 14 лет. Во время двухнедельных смен дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья, достижениями нашей страны», – рассказала Каклюгина.

Для занятий спортом в лагере имеются три футбольных поля, два бассейна, несколько волейбольных и баскетбольных площадок. Для развлечения есть боулинг, бильярд, аэрохоккей, столы для пинг-понга. Также ребята поют, танцуют, изучают актёрское мастерство.
«Сейчас на смене около 500 детей, родители которых находятся в зоне боевых действий. За каждым отрядом закреплён психолог, который помогает детям в непростой для них период», – добавила вице-губернатор.
Каклюгина и Цивилёва осмотрели жилые корпуса лагеря и спортивные объекты, пообщались с ребятами. Дети рассказали о своих отцах и задали вопросы о помощи, которую оказывает фонд участникам СВО.

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#московская область
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В Минобороны РФ заявили о повторной атаке на Ростовскую область
В Минобороны РФ заявили о перехвате ракеты ВСУ в Ростовской области
28 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

ВСУ еще раз попытались атаковать Ростовскую область около 17.15 по московскому времени. Ракета перехвачена над Азовом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что выпущенная ВСУ ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны над городом Азов Ростовской области. Обломки уничтоженной ракеты упали в безлюдной местности, заключается в сообщении.


#ракета
#всу
#ракеты
#пво
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Продолжается масштабная работа на новых территориях по восстановлению образовательных учреждений
28 июля 2023, 16:22

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать здание школы в центральном районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

«В школе, расположенной в центральном районе Мариуполя, строители из Московской области завершили восстановление конструктива и монтаж окон. На завершающем этапе электромонтажные работы, работы по кровле и центральному отоплению. В здании ведется прокладка труб канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также монтаж утеплителя фасада», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. 

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в Мариуполе.

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#мариуполь
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В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине
WP: Генерал Милли предупреждал о единственном выходе из конфликта между Россией и Украиной
28 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глядя на то, как Киев терпит поражения одно за другим, в США все чаще вспоминают пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине, пишет The Washington Post.
«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.

Тогда генерал заявил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем. 

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#сша
#всу
#запад
#сво
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Ростовский губернатор Голубев заявил о надежной работе ПВО в регионе
28 июля 2023, 14:55

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. Об этом он заявил на форуме «Россия – Африка».
По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным», - цитирует РИА Новости Голубева.

Он также отметил, что местные власти полностью взаимодействуют с военными органами управления, ФСБ и полицией.

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#бпла
#новости
#ракеты
#пво
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Новая волна контрнаступления ВСУ была приказом Запада Зеленскому
Соскин: Запад отдал Зеленскому приказ о старте новой волны контрнаступления
28 июля 2023, 14:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Началась опять попытка прорыва украинских войск на фронте. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем, таких, как импичмент, который грозит американскому лидеру в связи с коррупционным скандалом.

Зеленский получил приказ вести ВСУ в бой, не взирая не потери среди техники и личного состава украинской армии, заключил Соскин. 

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#сша
#всу
#зеленский
#контрнаступление
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Подоляк: Украина просит 12 ЗРК Patriot для защиты всей территории
28 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/MikeMareen

Украине необходимы 10-12 зенитно-ракетных комплексов Patriot или подобных систем ПВО, для того, чтобы вся территории страны была под защитой от российских ударов. Об этом сообщает советник офиса президента Украины Подоляк в интервью The Guardian.
По его словам, передача комплексов противовоздушной обороны выгодна с экономической точки зрения.

«Починить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга», — заявил Подоляк.
 
Однако президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявлял, что Украина нуждается в 50 ЗРК для защиты Украины от обстрелов. Позже он заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов. На данный момент на Украине развернуты две такие батареи.

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#сша
#президент
#украина
#владимир зеленский
#киев
#пво
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В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на Времевском выступе в ДНР
28 июля 2023, 14:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские военные отразили атаку ВСУ на Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ», - сообщает оборонное ведомство России.

При этом добавляется, что российскими силами ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Таким образом, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки составили порядка 110 человек живой силы. Также уничтожено вражеское вооружение, в том числе и гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

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#пво
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Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ при наступлении в Запорожской области
28 июля 2023, 14:06

Фото: iStock/Olena_Z

Российское оборонное ведомство сообщило, что украинские формирования продолжили попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области.
ВС РФ успешно отбросили противника, проявив мужество и героизм. В ведомстве отметили, что в результате отражения наступления противника, российские военнослужащие уничтожили пять танков западного производства. В Минобороны также сообщили, что российским войскам удалось пройти в глубину обороны ВСУ. 

Также, ВС РФ поразили пункт управления украинской группировки войск «Соледар». 

Ранее сообщалось, что российские бойцы захватили французский колесный танк на Запорожском направлении. 

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#всу
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#минобороны
#вооружения
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Военный эксперт Матвейчук рассказал, кто чаще всего служит по контракту
Полковник Матвейчук: в России набирает популярность служба в армии по контракту
28 июля 2023, 13:17

Фото: IStock/vasile voicu

Всё больше россиян подписывают контракт на военную службу. Об этом «Радио 1» заявил военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвейчук.
По словам собеседника, контрактные военнослужащие занимают всё больше вакантных мест в армии России, поэтому количество россиян на срочной службе постепенно снижается.    
«Призыв срочников год от года уменьшается ввиду того, что контрактники заполняют вакантные должности, которые раньше укомплектовывались срочниками», — сказал Анатолий Матвейчук.
Военный эксперт подчеркнул, что теперь контракт военнослужащие могут подписывать после курса молодого бойца. Чаще всего этим пользуются жители регионов.
«Мотивация заработать денег стала практически профилирующей для окраин государства, где люди были без работы, где они не могли себя найти. Сейчас они прибывают в армию, получают хорошие деньги, поддерживают свои семьи, решают проблемы и одновременно с этим выполняют служебно-боевые функции», — заметил полковник.
С 4 мая в Балашихе открылся московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. Из основных требований ко всем желающим – это быть старше 18 лет и иметь годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Отмечается, что заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.

Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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