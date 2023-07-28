Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново»

Фото: Минсоцразвития МО
«В этом году мы выделили 3 тыс путёвок для ребят от 7 до 14 лет. Во время двухнедельных смен дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья, достижениями нашей страны», – рассказала Каклюгина.
«Сейчас на смене около 500 детей, родители которых находятся в зоне боевых действий. За каждым отрядом закреплён психолог, который помогает детям в непростой для них период», – добавила вице-губернатор.Каклюгина и Цивилёва осмотрели жилые корпуса лагеря и спортивные объекты, пообщались с ребятами. Дети рассказали о своих отцах и задали вопросы о помощи, которую оказывает фонд участникам СВО.
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