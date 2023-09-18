Выяснилось, кто мог сбросить в водоем труп британского наемника со связанными руками

Фото: iStock/Aroma photography
Британский наемник Джордан Чедвик, турп которого выловили из реки, мог быть убить свои коллегам, сообщает издание Sun.
Напомним, ранее под Запорожьем нашли тело пропавшего британского наемника Джордана Чедвика, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Его труп вытащили из водоема со связанными руками. Предполагается, Чедвика мог убить его коллега.
По словам собеседников СМИ, убитого пытали водой, поскольку жидкость, обнаруженная в легких трупа, отличается от той, что находится в водоеме, из которого достали Чедвика.
Читайте также:
Times: В Запорожье нашли тело британского наемника, вероятно, воевавшего с ВСУ
Российские бойцы под Вербовым захватили в бою пленных и западную технику
Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове
«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», - прокомментировали ситуацию в издании.
Читайте также:
Times: В Запорожье нашли тело британского наемника, вероятно, воевавшего с ВСУ
Российские бойцы под Вербовым захватили в бою пленных и западную технику
Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове
Евгения Парфентьева