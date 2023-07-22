ВКС РФ поразили более 10 мест скопления украинских боевиков

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше 10 мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что на Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.
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