ВКС РФ ударили по трем пунктам дислокации и складу ВСУ на краснолиманском направлении

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Глава пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук сообщил РИА Новости о нанесении авиационных ударов по местам временного размещения, складу военных припасов, а также участкам, где находятся личный состав и огневые ресурсы Вооруженных Сил Украины на Краснолиманском направлении.
«Военные самолеты нашей группировки выполнили ракетно-бомбовые удары по трем местам временного размещения, складу боеприпасов, а также областям, где сконцентрировались люди и огневые ресурсы ВСУ в районах Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское и Терны», — заявил Савчук.Он также уточнил, что артиллерия группировки на том же направлении нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. В результате противник понес значительные потери в личном составе и технике, добавил источник агентства.
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